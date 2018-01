Brice Lalonde

président

25/01/2018

Parcours professionnel :

Brice Lalonde (71 ans) est élu à la présidence d'EdEn (Association Equilibre des Energies) et succède à Serge Lepeltier, ancien Ministre de l'Ecologie et du Développement durable, dont le mandat arrivait à échéance. Outre le rôle d'interlocuteur régulier que joue EdEn auprès des pouvoirs publics, la priorité de la présidence de Brice Lalonde sera de permettre la mise en cohérence des réglementations actuelles avec la volonté affirmée du Président de la République Emmanuel Macron de faire de la France le pays leader du climat, en particulier dans les secteurs de l'énergie, du bâtiment et de la mobilité. EdEn poussera à l'échelle européenne la dynamique des actions visant à décarboner l'économie et réduire les émissions de C02. Ministre de l'environnement dans les gouvernements Rocard et Cresson de 1988 à 1992, Brice Lalonde a également été Maire de Saint-Briac-sur-Mer de 1995 à 2001.