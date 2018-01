Claude Sarcia

président

29/01/2018

Parcours professionnel :

Claude Sarcia, président du directoire d'IMA SA et directeur général d'IMA Gie, succède à Nicolas Gusdorf au poste de président du Syndicat National des Sociétés d'Assistance (SNSA). Âgé de 60 ans, Claude Sarcia évolue depuis plus de trente ans dans le secteur de l'assurance et de l'assistance. Chargé d'assistance puis directeur général de Mondial Assistance, il rejoint en 2009 Inter Mutuelles Assistance en tant que directeur et intègre du même coup le directoire d'IMA Gie. Promu vice-président et directeur général délégué en 2012, il assume depuis le 1er janvier 2017 la présidence du directoire.