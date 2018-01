Jean-Michel Floret

directeur de la division logistique véhicules

29/01/2018

Parcours professionnel :

Jean-Michel Floret devient directeur de la division véhicules du groupe CAT, spécialiste de la logistique, suite au rachat par celui-ci de la société STVA. Diplômé d'HEC, Jean-Michel Floret a débuté sa carrière dans les rangs de la SNCF, à la direction du fret, en France puis en Allemagne, avant d'être nommé directeur du développement de CNC Transports. En 2003, il rejoint le groupe STVA et y occupe plusieurs postes à responsabilités. Après avoir été successivement directeur commercial adjoint, directeur de l'ingénierie et des achats, directeur des activités et directeur général, il était depuis 2014 président du directoire. Une responsabilité qu'il continuera à assumer nonobstant son arrivée au sein du groupe CAT. Désormais membre du comité exécutif du logistique et directeur de la division véhicules, il prend ainsi la tête d'un pôle rassemblant 6 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 1,35 milliard d'euros.