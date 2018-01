Coralie Pinault

attachée de presse 2.0

29/01/2018

Parcours professionnel :

Coralie Pinault rejoint l'équipe communication presse de Toyota France en tant qu'attachée de presse 2.0. Âgée de 26 ans, cette diplômée d'un Master en gestion des activités touristiques et hôtelières a débuté sa carrière au sein du groupe de résidences hôtelières The Ascott Limited, au poste d'assistante communication et relations presse. Depuis 2014, elle évoluait dans les rangs de Disneyland Paris où elle a successivement occupé des fonctions d'assistante promotions et relations presse puis de chargée de communication institutionnelle. À la direction de la communication presse et relations extérieures de Toyota France, Coralie Pinault sera plus particulièrement chargée de poursuivre le développement de la communication sur les médias sociaux pour les deux marques Toyota et Lexus et l'activité corporate ainsi que de la communication RSE et des activités presse en lien avec les Jeux Olympiques et Paralympiques.