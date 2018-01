François Marion

président

29/01/2018

Parcours professionnel :

François Marion (41 ans) est le nouveau président de Valeo en Chine. Il succède à Edouard de Pirey qui a été promu à la direction produits de Valeo Systèmes Electriques. Docteur en physique quantique et diplômé en physique et mathématiques de l’École normale supérieure, de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et de l’École nationale supérieure des Télécommunications, François Marion a passé dix ans au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie avant de rejoindre Valeo, en 2012, au poste de directeur de la stratégie et des relations extérieures. Depuis janvier 2016, il était directeur de la ligne de produits spéciaux pour les systèmes d'éclairage.