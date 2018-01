Nadine Annelot

présidente

17/01/2018

Parcours professionnel :

Suite au décès de leur président Martial Reda, survenu le 28 décembre dernier, les membres du bureau départemental du CNPA Isère se sont réunis et ont désigné Nadine Annelot pour lui succéder jusqu’à la fin de son mandat prévue en 2021. Concessionnaire motocycles représentant différentes marques à Échirolles, Nadine Annelot est engagée de longue date dans le syndicalisme patronal. Parmi ses mandats, elle est depuis 2003 présidente nationale de la Filière nationale du commerce et de la réparation de cycles et motocycles, qui a intégré le CNPA le 1er janvier 2017. Elle est également très impliquée dans la formation des jeunes et préside l’INCM, l'Institut National du Cycle et du Motocycle, basé en région parisienne.