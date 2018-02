Olivier Simonnet

directeur commercial

01/02/2018

Parcours professionnel :

Olivier Simonnet rejoint Durisotti en qualité de directeur commercial. Après avoir occupé les fonctions de directeur commercial chez L’Oréal (industrie cosmétique) et de directeur opérationnel chez Boyriven (équipementier de véhicules industriels et urbains), Olivier Simonnet travaillera désormais au sein du constructeur-carrossier en étroite collaboration avec Jean-Claude Morel, responsable ventes spéciales et Yves Parquet, directeur produits-réseaux & export, qui lui seront hiérarchiquement rattachés.