David George

directeur des ventes UK

01/02/2018

Parcours professionnel :

David George est nommé directeur des ventes de Mini au Royaume-Uni en remplacement de Chris Brownridge qui a, quant à lui, été promu directeur commercial de BMW sur le marché britannique. David George a débuté sa carrière en 2000 dans les rangs du groupe Volkswagen au poste de responsable communication produit. Deux ans plus tard, il rejoint Audi, au Royaume-Uni, et y occupe des postes de responsable communication et responsable des ventes. En 2011, il devient directeur marketing VP de Mercedes-Benz UK avant d'être promu, en 2016, directeur des ventes VP.