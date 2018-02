Marc Meurer

directeur général

01/02/2018

Parcours professionnel :

Marc Meurer, 49 ans, a été nommé directeur général de Porsche France à compter du 1er février 2018. Diplômé d'HEC, il a intégré le groupe Renault en 1993. Après différents postes aussi bien sur le terrain qu'en marketing en France comme en Autriche, Marc Meurer devient, en 1998, directeur marketing en Hongrie, puis au Portugal deux ans plus tard. En 2008, il prend la direction marketing internationale produit pour le segment A chez Renault et intègre le groupe Volkswagen France en 2010 en tant que directeur marketing de la marque Volkswagen. C'est en 2015 qu'il devient directeur de la marque Audi. Marc Meurer prend la succession de Marc Ouayoun, récemment devenu P-dg de Porsche Canada, et reportera à Barbara Vollert, vice-président de Porsche AG en Europe.