Jean-François Perrin

directeur métier VO

01/02/2018

Parcours professionnel :

Jean-François Perrin (58 ans) devient directeur métier VO de PSA Retail. Ancien élève de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, par ailleurs diplômé d'HEC, Jean-François Perrin a débuté sa carrière en 1985 dans les groupe PSA. Responsable des prévisions et de l'analyse des marges à ses débuts, il occupera ensuite de nombreux postes à responsabilité dans les domaines de l'industrie (à l'usine de Poissy), des RH, mais aussi de la programmation, distribution et lancements produits. Directeur des opérations de Peugeot en Iran au milieu des années 2000, il était depuis 2008 responsable programmation, logistique et distribution à la direction du commerce France de Peugeot.