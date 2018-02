Loïc de la Roche Kerandraon

directeur business Opel-Vauxhall

01/02/2018

Parcours professionnel :

Loïc de la Roche Kerandraon devient directeur business Opel-Vauxhall de PSA Retail. Diplômé de l'ESCP Europe et d'HEC, ce dernier a intégré PSA en 1998 en devenant directeur de la concession d'Aulnay-sous-Bois (93). A la suite de cette expérience, il devient responsable de la qualité de la marque au lion (2001), puis secrétaire général à la direction du style de PSA (2005) avant d'embrasser une carrière internationale. Directeur de la zone Afrique, Moyen-Orient, Asie de Citroën puis directeur général de la filiale suisse, il revient au siège en 2012 et intègre la direction stratégie. Depuis septembre 2016, il était directeur véhicules d'occasions de PSA Retail. Désormais directeur business Opel-Vauxhall, un poste nouvellement créé, Loïc de la Roche Kerandraon servira d'interlocuteur référent dans les relations entre PSA Retail et les équipes d'Opel/Vauxhall. Il aura aussi pour mission d'assimiler la culture ainsi que les us et coutumes de la marque germanophone pour les optimiser les relations entre les deux entités.