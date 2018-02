Laurent Penhouët

directeur commercial et marketing

01/02/2018

Parcours professionnel :

Laurent Penhouët devient directeur commercial et marketing d'Alphabet France, filiale du groupe BMW spécialisée dans la location de véhicule. Diplômé de l'Université Paris I Sorbonne en gestion, et de l'Université Paris II Assas en droit des affaires et fiscalité, Laurent Penhouët a notamment été chef des ventes chez TNT, avant de rejoindre Europcar pendant 8 ans et d'y occuper successivement des fonctions de directeur grands comptes, directeur des ventes Amérique du Nord, et enfin directeur international des ventes du groupe. A la suite de cette expérience, il devient ensuite directeur commercial chez Leaseplan puis directeur commercial et marketing au sein du groupe Eurotunnel. Il évoluait depuis dix ans chez Carlson Wagonlit Travel en qualité de directeurs de comptes globaux puis en tant que vice-président.