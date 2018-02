Stéphane Rénie

directeur RSE

01/02/2018

Parcours professionnel :

Stéphane Rénie est nommé directeur de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) d'ALD Automotive. Ce diplômé de l’ESCP Europe a débuté sa carrière chez Renault en 1992 et a occupé, pendant plus de 15 ans, différents postes de direction dans la publicité, le marketing stratégique et la vente BtoB, en France et à l'étranger. En 2009, il rejoint Carat, n°1 des agences médias, en tant que directeur général en charge de la gestion des comptes français et internationaux. Depuis 2010, il était directeur commercial et marketing d'ALD.