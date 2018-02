Wolf-Henning Scheider

président-directeur général

01/02/2018

Parcours professionnel :

Wolf-Henning Scheider est le nouveau P-dg de ZF Friedrichshafen. Il succède à Konstantin Sauer et reporte directement à Franz-Josef Paefgen, président du conseil de surveillance de l'équipementier. Diplômé des universités de Sarrebruck et de Rhénanie-Westphalie d'Aix-la-Chapelle, Wolf-Henning Scheider a débuté sa carrière dans le groupe Robert Bosch GmbH. De 1989 à 2010, il a occupé différents postes, en tant que vice-président de Power Tools en France, P-dg de la division Car Multimedia, et P-dg de la division Gasoline Systems. De 2010 à 2015, il était membre du comité de direction de Robert Bosch GmbH où il est également devenu porte-parole du secteur Automotive Technology en juillet 2013. Wolf-Henning Scheider a été nommé directeur général du groupe Mahle en avril 2015 avant d'être promu P-dg, trois mois plus tard.