Antoine Weil

directeur marketing

01/02/2018

Parcours professionnel :

Antoine Weil (44 ans) devient directeur marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires et reporte à Kérim Bournonville. Ce diplômé de l’European Business School Paris a débuté sa carrière chez Rover Group France, en 1996, au sein de la direction commerciale en tant que chef de district. Il intègre Volkswagen Group France en 2000 au poste de conseiller ventes et gestion de la marque VW avant d'occuper, tour à tour, les fonctions de chef de produit, chef de gamme, chef du service distribution et départements d'Outre-Mer et, enfin, chef du service produit VW France.