Peter Picker

directeur général et financier

05/02/2018

Parcours professionnel :

Peter Picker succède à Olaf Sandstede à la direction générale et financière de BMW Group France. Diplômé de l'Université de Berlin avec une spécialisation en gestion des affaires et ingénierie, Peter Picker a précédemment occupé de nombreuses fonctions en contrôle de gestion, finance et administration au sein du BMW Group depuis 22 ans. Il a exercé des responsabilités tant au siège de que dans les filiales de distribution en Allemagne, en Grande Bretagne et en Suède.