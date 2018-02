Timothy Kuniskis

directeur monde d'Alfa Romeo et Maserati

05/02/2018

Parcours professionnel :

Vingt-six ans après avoir intégré le groupe Chrysler, Timothy Kuniskis est aujourd'hui promu à la tête d'Alfa Romeo et Maserati Monde. Il prend la succession de Reid Bigland, en poste depuis le printemps 2016 qui conserve les responsabilités de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) aux Etats-Unis et au Canada, et reporte directement à Sergio Marchionne, P-dg du groupe italo-américain. Diplômé de l'Université de New-York, Timothy Kuniskis a occupé diverses fonctions à ses débuts chez Chrysler avant d'être nommé, en 2011, responsable de la marque Fiat en Amérique du Nord. Suivront d'autres postes à responsabilité aux USA (directeur de Chrysler, directeur marketing produit de Fiat, directeur et président de Dodge) avant qu'il ne soit promu, en 2015, à la tête des marques Chrysler, Dodge, Fiat et SRT en Amérique du Nord.