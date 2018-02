Pascal Boeglin

directeur de Logicar

06/02/2018

Parcours professionnel :

Pascal Boeglin prend la direction de Logicar, seconde plateforme logistique du groupe Gemy implantée au Luc en Provence (83). Formé à l’EDHEC Business School de Lille, ce dernier débute sa carrière en 1997 comme chef de produit et responsable grands comptes chez Colgate Palmolive, en Italie (Milan et Rome), puis responsable marketing chez Cidou, société créatrice de jus de fruit, en Alsace. En 2002, retour chez Colgate Palmolive en qualité de chef de groupe, au Maroc, puis il intègre en 2005 Würth France en qualité de directeur marketing adjoint. Depuis 2007, il était directeur des opérations et directeur général de Tunap France, filiale du groupe Würth spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits chimiques et notamment de produits pour les professionnels de l’automobile.