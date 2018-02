Fabien Goulmy

directeur marketing

07/02/2018

Parcours professionnel :

Fabien Goulmy est nommé directeur marketing de Lada. Agé de 48 ans et diplômé de l'Ecole de commerce de Toulouse, ce dernier est entré dans le groupe Renault en 1995. Après une première expérience au département marketing, il intègre ensuite les rangs de Renault Retail Group, d'abord en tant que responsable après-vente puis en tant que directeur général de la plaque parisienne. Il devient ensuite responsable de la stratégie marketing de la marque au losange en Allemagne puis revient à Paris, en 2007, et tant que responsable du marketing produit de la Laguna. Entre 2009 et 2015, il évolue au sein de la BU LCV avec la responsabilité des ventes et du marketing pour les petits véhicules et les pick-up puis avec celle de l'ensemble de la ligne de produits LCV.