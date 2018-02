Jérôme Beysse

05/02/2018

Jérôme Breysse devient responsable des affaires publiques et de la communication de la FIPEC, l'instance représentative des secteurs de la peinture, encre, couleur, colle, adhésif et préservation du bois. Diplômé de l’ISC Paris en affaires internationales et de l’Institut Catholique de Paris en relations européennes et lobbying, Jérôme Breysse a occupé de 2007 à 2014 les fonctions d’adjoint au directeur général du Groupe des Fédérations Industrielles, puis de 2014 à 2017 les fonctions de directeur des affaires économiques et de la compétitivité, puis directeur des affaires sociales de l’Association Nationale des Industries Alimentaires (ANIA).