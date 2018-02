François Legay

responsable des affaires techniques et réglementaires

05/02/2018

Parcours professionnel :

François Legay devient responsable des affaires techniques et réglementaires de la FIPEC, l'instance représentative des secteurs de la peinture, encre, couleur, colle, adhésif et préservation du bois. Ingénieur chimiste de formation, il a occupé différentes fonctions en recherche et développement dans le domaine des peintures bâtiment et anticorrosion, en production de revêtements en tant que responsable technique et auditeur à l'international, et enfin en marketing dans le domaine des peintures décoratives et en anticorrosion au sein du groupe PPG.