Jean-Marc Assael

directeur général

08/02/2018

Parcours professionnel :

Jean-Marc Assael se voit confier la direction générale Best Drive en remplacement de Serge Bonnel qui est quant à lui promu à la présidence du réseau avec également la responsabilité de la coordination des activités commerciales de Continental en France. Âgé de 52 ans, cet ancien élève de l'INSEAD est titulaire d'un diplôme d'études supérieures comptables et financières. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Carrefour en tant que contrôleur de gestion. Puis il est nommé directeur d'hypermarché à Mâcon, Nice et Marseille avant de devenir directeur régional. Sa carrière se poursuit jusqu’à être nommé directeur des nouveaux concepts commerciaux, rejoignant ainsi le comité exécutif de Carrefour Hypermarchés France en 2009. Fin 2013, il rejoint Speedy en tant que directeur des opérations, un réseau qu'il quitte au moment de son rachat par Bridgestone, en mai 2016, pour rejoindre Best Drive en tant que directeur des opérations.