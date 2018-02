Alberto Da Silva

directeur général

12/02/2018

Parcours professionnel :

Parallèlement à cette nomination, Alberto Da Silva devient directeur général de Dekra Industrial France et directeur général de Dekra Industrial pour l'Europe du sud et de l'ouest (France, Espagne, Portugal, Maroc et Suisse). Alberto Da Silva a rejoint le spécialiste du contrôle technique en 1998. Il a successivement occupé les fonctions de DG d’Automotive Solutions (Auto-Contact) Portugal puis, à partir de 2004, de DEKRA Automotive Solutions Italie avant de prendre la tête de l’ensemble des activités automobile et industrielle dans le pays.