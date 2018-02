Stefan Mueller

Renault

19/02/2018

Parcours professionnel :

Le groupe Renault a annoncé le départ pour des raisons de santé de Stefan Mueller, directeur délégué à la performance. Ce départ prendra effet le 19 février 2018. Auparavant directeur des opérations de la région Europe, il occupait cette fonction depuis le 1er mars 2016.

"C'est avec grande tristesse que je quitte mon rôle pour raisons de santé. Faire partie du groupe Renault et des équipes Alliance pendant plus de cinq ans, et contribuer ainsi au succès du plan Drive The Change, m'aura procuré une grande satisfaction", a déclaré Stefan Mueller.