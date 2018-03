Anne Abboud

directrice générale

01/03/2018

Parcours professionnel :

Suite à la nomination de Xavier Duchemin à la tête des ventes Europe d'Opel et Vauxhall, Anne Abboud devient directrice générale de PSA Retail, la filiale de distribution du groupe PSA, et reporte à Jean-Philippe Imparato, directeur général de Peugeot et membre du Comité Exécutif du constructeur tricolore. Anne Abboud a rejoint le Groupe PSA en janvier 2016 en tant que responsable commerce marque Peugeot à la direction Europe. Dans le cadre du plan stratégique Push to Pass, elle a contribué à la mise en œuvre de la croissance rentable du groupe sur le vieux continent, portée par le succès des SUV Peugeot, les 2008, 3008 et 5008. Diplômée de l'Ecole centrale de Lyon, la dirigeante a évolué par le passé dans les rangs du groupe Renault. Directrice de la prévision et de la programmation commerciale au début des années 2000, elle prend ensuite la direction commerciale pour la zone Euromed-Afrique (2010) avant d'être nommé en octobre 2014 directrice de l'usine de Batilly (Meurthe-et-Moselle), lieu de fabrication des utilitaires Renault Master, Opel Movano et Nissan NV400.