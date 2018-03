Jonathan Adashek

directeur de la communication

01/03/2018

Parcours professionnel :

Directeur de la communication de Nissan depuis septembre 2015, Jonathan Adashek est promu à la tête de la communication mondiale de l'Alliance. Basé à Paris, il devient désormais le garant des annonces du nouveau plus grand groupe automobile du monde, Renault, Nissan et Mitsubishi Motors ayant écoulé l'an dernier plus de 10,6 millions de véhicules. Il travaillera en étroite collaboration avec les directeurs de communication de ces trois marques. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jonathan Adashek gérera la communication de Carlos Ghosn, président-directeur général de l’Alliance, ainsi que celle d’autres hauts dirigeants de l’Alliance. Il aura aussi à sa charge la communication relative du plan stratégique Alliance 2022, qui vise à atteindre des synergies annuelles de plus de 10 milliards d’euros et prévoit des ventes unitaires de plus de 14 millions de véhicules à la fin du plan.