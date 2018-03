Christophe Muyllaert

directeur associé

01/03/2018

Parcours professionnel :

Christophe Muyllaert rejoint le cabinet Grant Alexander en qualité de directeur associé avec pour mission de développer l'activité automobile et transport ainsi que la stratégie à l'internationale. Diplômé de l’EM Normandie et de la Paris School of Business, Christophe Muyllaert a débuté sa carrière chez Total où il a occupé plusieurs fonctions commerciales en France et à l’international. Il a ensuite pris des fonctions de management chez PSA, puis, en 2004, a rejoint le cabinet Mercuri Urval, où il a développé la Practice Automobile. De 2009 à 2017, il dirige la filiale brésilienne du groupe et développe les activités de conseil sur l’ensemble de l’Amérique Latine. Christophe Muyllaert a également été responsable du recrutement des équipes dirigeantes de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde 2014.