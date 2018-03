Manon Gandon

directrice acquisition marketing

01/03/2018

Parcours professionnel :

Manon Gandon devient directrice acquisition marketing de Yakarouler. Sa mission sera de mettre en place une communication omni-canal (presse, salons, radio, réseaux sociaux, partenariats, emailing…) pour que la plateforme devienne un véritable réflexe pour l'automobiliste. Spécialisée dans la stratégie communication on et offline et le e-marketing, Manon Gandon a occupé par le passé un poste de Traffic manager pour Lagardère Publicité avant d'évoluer au sein de la start-up Sponsorise.me.