Julien Giraud

directeur e-commerce et stratégie trafic

01/03/2018

Parcours professionnel :

Julien Giraud est nommé directeur e-commerce et stratégie trafic de la plateforme Yakarouler. Sa mission consistera à mettre en avant le catalogue du site sur les principaux moteurs de recherches et d'augment ainsi le trafic naturel. Julien Giraud évolue depuis dix ans dans le secteur du SEO (optimisation des moteurs de recherche). Il a notamment évolué au sein des plateformes Cdiscount et Rueducommerce avant de travailler, depuis 2017, pour le compte de SeLoger.com.