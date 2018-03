Deborah Wahl

directrice marketing

01/03/2018

Parcours professionnel :

Deborah Wahl rejoint Cadillac et devient directrice marketing au niveau mondial, à compter du 26 mars 2018, en remplacement d'Uwe Ellinghaus qui a quitté le groupe General Motors fin 2017. Diplômée du Wellesley College de Boston et de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis), Deborah Wahl a débuté sa carrière chez Chase Manhantan Bank. En 1995, elle intègre Ford comme directrice de la marque au Brésil puis est promue responsable stratégie de communication de Mazda Amérique du Nord (1997) et directrice marketing de Lincoln Mercury (1999). En 2001, elle rejoint Toyota Motor au département ventes et marketing en charge de la communication et du marketing avant d'évoluer au poste de directrice marketing de Lexus (2005) puis du groupe Chrysler. Depuis 2017, elle était membre du comité de direction de Mediaocean et de Groupon.