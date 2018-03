Felix Bräutigam

directeur commercial

05/03/2018

Parcours professionnel :

Jaguar Land Rover réorganise sa direction commerciale. Après le départ d'Andy Goss, son directeur des ventes, Felix Bräutigam est promu au poste de directeur commercial. Il était depuis un an directeur marketing du constructeur britannique. Après avoir débuté sa carrière chez General Motors et exercé chez Saab, Vauxhall et Opel, Felix Bräutigam a notamment été directeur général de Porsche France et directeur général de la communication. Il a également assuré la vice-présidence européenne de Porsche AG.