Saïd Fard

secrétaire général

03/03/2018

Parcours professionnel :

Saïd Fard (58 ans) devient secrétaire général du SNSA (Syndicat national des sociétés d'assistance). Ce diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) affiche 26 ans d'expérience des secteurs de l'assurance et de l'assistance au compteur. Après avoir passé une décennie dans l’audit et conseil (Ernst&Young), sa carrière se poursuit dans le secteur de l’assurance en évoluant successivement au sein des groupes AXA, Groupama et Gan Prevoyance. Il découvre l'assistance en 2008 en rejoignant Mutuaide Assistance pour y occuper le poste de secrétaire général puis de directeur général adjoint.