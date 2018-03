Paul Williams

directeur des ventes

19/03/2018

Parcours professionnel :

Paul Williams est le nouveau directeur des ventes d'Europ Assistance. Il succède à ce poste à Pierre Brigadeau, promu président des régions Europe du Nord, Centrale, Occidentale et Asie, et reporte à Antoine Parisi, PDG de la société. Diplômé en langues de l'université de Manchester, Paul Williams a commencé sa carrière dans le secteur de l’assurance en tant que directeur de succursale puis directeur de la souscription commerciale chez RSA en Espagne. Il a ensuite affiné son expertise commerciale en occupant des postes de responsabilités chez General Motors et AIG New-York. Après avoir été nommé directeur régional des ventes UK chez JLT en 2004 et directeur des ventes et du marketing UK et Irlande chez Willis UK, en 2007, Paul Williams a recentré sa carrière sur la région Asie-Pacifique en étant nommé directeur des ventes Asie chez Willis en 2010 et vice-président de la distribution mondiale chez QBE à partir de 2013.