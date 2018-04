Steven de ploey

directeur général

03/04/2018

Parcours professionnel :

Steven de Ploey (44 ans) est le nouveau directeur général de Jaguar Land Rover France. Cette nomination fait suite au départ à la retraite de Marc Luini qui a occupé des rôles majeurs depuis plus de trente ans au sein des deux marques anglaises, en France et en Belgique. D'origine belge, Steven de Ploey a débuté sa carrière en 1996 chez Procter & Gamble avant de rejoindre deux ans plus tard Toyota Motor Europe. Responsable de la planification des RAV-4 et C-HR dans un premier temps, il a ensuite assumé plusieurs postes à responsabilités dans les départements marketing et développement réseau. En 2012, il rejoint Jaguar et prend la tête de la direction marketing produit avant de se voir confier la responsabilité de la communication et de la stratégie internationale des marques du groupe JLR. Depuis six mois, il était directeur général par intérim de Jaguar Land Rover Allemagne, Autriche et république Tchèque.