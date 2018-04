Agnès Botte-Thomas

02/04/2018

Parcours professionnel :

Agnès Botte-Thomas est la nouvelle présidente de l'AFPA. La journaliste a été désignée par les 470 membres de l'association, journalistes et représentants des services de presse et de communication en lien avec l'automobile. Ex-rédactrice en chef de Turbo, sur M6, aujourd'hui rédactrice en chef de Car Life Magazine et consultante automobile pour BFM TV, Agnès Botte-Thomas devient ainsi la première femme à occuper ce poste. Elle succède à Denis Astagneau qui était, jusqu'à l'été dernier, responsable de la rubrique automobile pour France Inter et France Info. Elle sera épaulée dans sa tâche par Alexandre Guillet (L'Argus) et Laurent Bodin (L’Alsace, groupe Est Bourgogne Rhône Alpes), nommés respectivement vice-président et secrétaire général de l'organisation, alors que le photographe Cyril de Plater (CDP Press Agency) devient quant à lui trésorier. Max Malka, Jean-Rémy Macchia, Philippe Doucet, Pascal Chauvin Lamour et Georges Bosi complètent le bureau de l’AFPA.