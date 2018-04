Gianluca de Ficchy

président

02/04/2018

Parcours professionnel :

Gianluca de Ficchy se voit confier la responsabilité de la marque Nissan en Europe. Le dirigeant Italien succède à Paul Willcox, en poste depuis 2013, qui a démissionné pour raisons personnelles. Âgé de 47 ans, Gianluca de Ficchy était depuis quatre ans PDG de la filiale RCI Banque. Après des débuts comme consultant chez Ernest & Young, il entre en 2001 chez RCI Banque et devient responsable financier de la branche italienne avant de se voir confier la responsable du contrôle, deux ans plus tard. En 2007, il rejoint le groupe Fiat Chrysler Automobile et y occupera pendant sept ans différents postes à responsabilités (directeur de FCA Bank, directeur du développement international puis PDG de cette même entité et enfin responsable des services financiers de FCA dans la région EMEA).