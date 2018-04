Sylvain Charbonnier

directeur du commerce et du marketing après-vente

02/04/2018

Parcours professionnel :

Quatre ans après avoir intégré Volkswagen Group France, Sylvain Charbonnier rejoint l'Allemagne en étant promu directeur du commerce et du marketing après-vente de Volkswagen AG. Agé de 50 ans, ce dernier a effectué l'essentiel de sa carrière dans les rangs du groupe Renault. Vendeur à ses débuts (1989), il se voit ensuite confier la programmation commerciale et de la distribution automobile avant de s'orienter vers l'après-vente. A partir de 1996, il occupe différents postes à responsabilités, en France et à l'étranger, tels que chef de produit APV (Renault Pays-Bas), responsable marketing APV puis directeur APV (Renault Autriche), responsable garantie Renault (France), directeur APV (Renault Allemagne), directeur de Renault Services International et directeur APV et du développement réseau (Turquie, Roumanie, Afrique). Depuis 2014, il était directeur pièces et services de VGF.