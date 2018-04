Thierry Suquet

directeur pièces et services

02/04/2018

Parcours professionnel :

Suite à la promotion de Sylvain Charbonnier à la direction du commerce et du marketing après-vente de Volkswagen AG, Thierry Suquet (48 ans) devient directeur pièces et services de Volkswagen Group France. Celui-ci évoluait depuis dix ans chez Audi. Responsable du développement réseau et de la formation à ses débuts puis directeur du développement réseau sur le territoire allemand, il était depuis avril 2014 chef du département après-vente de la marque aux anneaux. Par le passé, Thierry Suquet a évolué pendant onze ans au sein du groupe General Motors. Il y a notamment occupé les fonctions de chef de district VN pour Opel, puis successivement les postes de chef de gamme et directeur du support ventes et marketing. En 2005, il est nommé directeur du développement réseau pour l’ensemble des marques de Général Motors France.