Laurent Fasquelle-Marcelin

responsable du développement commercial automobile

02/04/2018

Parcours professionnel :

Laurent Fasquelle-Marcelin (35 ans) devient responsable du développement commercial pour le marché automobile de GT motive, spécialiste des solutions de gestion de sinistres et de chiffrage. Il reporte à Caroline Brun, directrice de GT Motive France. Laurent Fasquelle-Marcelin s'est forgé une longue carrière dans le secteur de l'automobile en occupant diverses fonctions au sein de différents groupes automobiles (rechange indépendante et constructeurs). Avant de rejoindre GT Motive, il occupait le poste de responsable grands comptes à l'Argus de l'Automobile où il était en charge du développement des produits tels que Cote Argus et Planet VO.