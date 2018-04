Pierre-Emmanuel Chartier

02/04/2018

Parcours professionnel :

Pierre-Emmanuel Chartier devient directeur général de Mercedes-Benz Cars et président de Mercedes-Benz Portugal, à compter du 1er juin. Âgé de 47 ans, ce dernier évolue depuis 1995 dans les rangs du constructeur munichois. Attaché de direction VP à ses débuts, il a ensuite exercé différentes fonctions dans la vente et le marketing en tant que chef de district, chef de produit avant d’être nommé responsable du département Smart en France. Depuis 2014, il assurait la direction générale de Mercedes-Benz Retail Voitures Particulières et a participé, cette même année, à la création de la région Overseas en tant que directeur après-vente.