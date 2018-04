Umberto Cini

directeur général

02/04/2018

Parcours professionnel :

Déjà directeur des marchés Overseas (Afrique, Moyen Orient, Inde, Asie Centrale, Corée, Australie et Nouvelle-Zélande) de la marque depuis janvier 2012, Umberto Cini se voit parallèlement confier la direction générale de Maserati Europe. Cet homme d'expérience qui évolue dans les rangs du trident depuis 2004 succède à Alberto Cavaggioni, promu directeur de la marque en Chine. Diplômé en marketing de l'école de commerce de Milan, Umberto Cini a débuté sa carrière en 1991 chez Audi en tant que responsable de concessions. Après dix ans passés au sein de la marque aux anneaux, il rejoint en 2002 le groupe Jaguar Land Rover au poste de directeur du développement réseau. Deux ans plus tard, il débute son aventure chez Maserati en tant que directeur des ventes en Italie puis responsable de la région Moyen Orient Afrique (2006) et enfin directeur de cette même région (2007). S'en suivra une expérience d'un an à la tête du département sport et compétition de la marque (2011).