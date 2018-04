Thomas Léonard

directeur commercial

05/04/2018

Parcours professionnel :

Thomas Léonard, 36 ans, devient directeur commercial de Mazda France. Titulaire d'un Master de Sup de Co Montpellier, ce dernier a désormais la charge de la stratégie commerciale et de l'animation du réseau et est rattaché à Vincent Reboul, directeur des opérations. Thomas Léonard est entré chez Mazda France en 2005 en tant que responsable planification et approvisionnements avant de devenir conseiller d'affaires en 2009 puis chef des ventes France en 2012. Il a débuté sa carrière chez Peugeot.