Laurent Thézée

directeur réseau et expérience client

05/04/2018

Parcours professionnel :

Laurent Thézée devient directeur réseau et expérience client de Mazda France. Agé de 41 ans, il a désormais la charge du développement réseau, du risque, des services à la clientèle et de l'expérience client. Entré chez Mazda France en 2011 en tant que responsable du risque, il devient ensuite responsable du développement réseau et du risque en 2014. Il a débuté sa carrière chez VW en tant que contrôleur de gestion puis chez Inchcape en tant que contrôleur financier. Laurent Thézée est rattaché à Philippe Geoffroy, président de Mazda France.