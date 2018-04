Alexandre Guignard

directeur véhicules électriques

09/04/2018

Parcours professionnel :

Afin de répondre à son objectif de proposer une version électrifiée de chacun de ses modèles d'ici à 2025, PSA se dote d'une business unit consacrée à ces véhicules. Baptisée "Low Emission Vehicules", cette unité est confiée à Alexandre Guignard. Ce dernier a notamment dirigé les projets C4 et DS4, et était depuis 2010 directeur des programmes véhicules compacts et de grande taille.