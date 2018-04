Pascal Pozzoli

directeur général adjoint

16/04/2018

Parcours professionnel :

Pascal Pozzoli devient directeur général adjoint de RCI Bank et Service Italie. Agé de 59 ans, Pascal Pozzoli évolue depuis 1982 dans le groupe Renault. Après avoir débuté au sein de la concession d'Orsay, il devient en 1997 chef des ventes avant d'assurer la direction des concessions Raspail, à Paris, puis celle de Saint-Denis. En 2003, il est nommé directeur de la succursale de Boulogne-Billancourt puis devient directeur du pôle entreprise Paris avant d'être nommé directeur adjoint du pôle Paris (17 établissements et 54 sites) de RRG. S'en suivra une expérience de neuf ans en Italie puis un retour en France, à la direction régionale de Lyon, et enfin, depuis 2014, à la tête du réseau de Renault France.