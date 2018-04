Herbert Diess

président du Directoire

09/04/2018

Parcours professionnel :

Jusqu'ici patron de la marque Volkswagen, Herbert Diess succède à Matthias Müller à la tête du groupe Volkswagen. Ancien président de la filiale Porsche, M. Müller, nommé en 2015 en plein scandale du Dieselgate, avait signé un contrat jusqu'en 2020, et lancé une restructuration massive tournée vers l'électrification et la réduction des coûts, destinée à sortir Volkswagen de la tourmente. Herbert Diess a rejoint le groupe VW à la même époque après avoir évolué pendant 19 ans dans les rangs de BMW. A son actif, la direction de plusieurs usines, celle de la division moto mais aussi des postes à responsabilités dans la production, les achats et le développement.