Emilio Herrera

directeur des opérations

16/04/2018

Parcours professionnel :

Emilio Herrera devient directeur des opérations de Kia Motors Europe en remplacement de Michael Cole, appelé à occuper de nouvelles fonctions pour la marque au niveau international. Emilio Herrera bénéficie de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur automobile européen. Il occupait jusqu’ici, et depuis décembre 2012, le poste de directeur général de Kia Motors Iberia. Sous sa houlette, Kia est devenu la marque affichant la plus forte croissance en volume en Espagne, avec des ventes qui ont plus que doublé entre 2013 et 2017. Avant cela, il avait été directeur général de Kia Motors Belgique. Né à Lausanne, en Suisse, en 1961, M. Herrera a obtenu en 1984 un diplôme de linguistique et de communication à l’Université catholique de Louvain, en Belgique, et parle six langues.