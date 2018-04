Laurence Noël

directrice ASEAN

16/04/2018

Parcours professionnel :

Laurence Noël devient directrice ASEAN du groupe PSA et directrice générale de la co-entreprise NAM, en Malaisie. Basée à Kuala Lumpur, elle reporte désormais à Carlos Gomes, directeur de la région Chine-Asie du Sud-Est et aura la responsabilité d'accélérer le développement commercial et industriel du groupe PSA dans cette région. Signée en février 2018 avec Naza, la joint-venture NAM vise à produire et vendre des véhicules Peugeot, Citroën et DS Automobiles en Malaisie et dans d'autres marchés de l'ASEAN. Laurence Noel a rejoint le Groupe PSA en 1995. Après différentes fonctions dans les projets et programmes moteurs, elle a pris la direction des programmes moteurs, plateformes et modules en 2014.