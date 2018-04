Alexandre de Navailles

président

17/04/2018

Parcours professionnel :

Directeur général de la société depuis 2015, Alexandre de Navailles prend du galon et se voit confier le poste de président de Hertz France. Une fonction qui était assumée depuis trois ans par Francis Waddington qui se concentrera désormais sur ses responsabilités de vice-président Europe. Âgé de 43 ans, Alexandre de Navailles est titulaire d’un Master Finance et Fiscalité de l’Université Paris-Dauphine et a commencé sa carrière au sein de la banque suisse UBS. Il a rejoint Hertz France en 2000, en qualité de directeur du contrôle de gestion. Nommé directeur du pricing pour l’Europe en 2008, il est ensuite promu au poste de directeur financier pour l’Europe en 2012.