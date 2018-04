Julien Bessière

Directeur des ventes

02/05/2018

Parcours professionnel :

Après l'arrivée d'Antoine Weil au poste de directeur marketing, le 1er mars dernier, Volkswagen Véhicules Utilitaires vient de nommer Julien Bessière directeur des ventes. Il remplacera, le 2 mai prochain, Frédéric Durant devenu directeur des ventes de la marque Volkswagen VP. Il reporte à Kérim Bournonville, directeur de marque VW VUL.

Julien Bessière, 43 ans, est diplômé de l’ISCAM (Institut Supérieur du Commerce Automobile). Il a débuté sa carrière chez Volkswagen Group France en 1999 où il a successivement occupé, au sein de la marque Seat, les postes de chef de produits, chef de district, et chef du service ventes aux entreprises et véhicules d’occasion.

En 2006, Julien Bessière devient chef du service ventes aux entreprises, véhicules d’occasion, distribution et approvisionnement pour la marque Skoda, avant d’intégrer, en 2008, le siège espagnol de Seat, à Barcelone, en qualité de responsable régions (Grèce, Turquie et Bulgarie). En 2009, il revient chez Volkswagen Group France en tant que chef du service prévisions et études, avant d’être nommé, en 2012, directeur régional Audi France. En 2016, il devient chef du département commerce véhicules d’occasion pour l’ensemble des marques du groupe en France.